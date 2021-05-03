В Волгограде задержали сбежавшего с производства заключенного

Заключенный увеличил себе срок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки сотрудники УФСИН по Волгоградской области не досчитались сразу двоих заключенных в колониях-поселениях. Сначала из волгоградской больницы №1 сбежал осужденный за педофилию, который проходил там лечение. Затем осужденный не вернулся с работы на выездном объекте в колонию-поселение №3 Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФСИН, последнего удалось найти и задержать в первые сутки после побега.

- Осужденный, совершивший побег с выездного объекта колонии-поселения №3 был задержан, - сообщили в ведомстве.

Теперь следователи расследуют все обстоятельства побега, сбежавшему заключенному грозит еще больший срок и ужесточение наказания. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.