До 23 градусов тепла и грозы: какой будет погода в Волгограде 4 мая

Волгоградцы дождались настоящего тепла. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Волгоградцы дождались: после недолгой весны в город сразу пришла почти летнее тепло. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в ближайшие дни майских праздников погода в Волгограде и области будет теплой и даже жаркой, так что пора менять гардероб. 4 мая 2021 в Волгограде воздух днем прогреется до +18 градусов, а в отдельных районах области – до 23 градусов тепла. Однако и без капризов не обойдется, на случай дождя держите зонты наготове.

Сегодня ночью и завтра днем 4 мая 2021 погода в Волгограде будет то солнечной, то облачной. Ненадолго местами зарядит дождь, в отдельных районах прогремят грозы. Но испортит настроение, скорее, переменчивый шквалистый ветер. Его порывы временами будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 4 мая в Волгограде будет 13 - 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18 градусов. В Волгоградской области разброс температур будет гораздо больше. Ночью в регионе термометры будут показывать от 10 до 15 градусов, местами до плюс 5. А вот днем во вторник, который для многих будет рабочим, местами воздух прогреется до плюс 23 градусов.