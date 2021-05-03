В Волгограде разыскивают двоих сбежавших заключенных

Заключенные сбежали из колонии-поселения, где находились без охраны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Волгограде на сегодня разыскивают сразу двоих сбежавших осужденных, отбывавших срок в колонии-поселении. Как сообщил «КП-Волгоград» представитель регионального УФСИН Михаил Черный, один из мужчин был осужден за педофилию, второй за кражу. Первый сбежал из больницы, где проходил лечение, второй – с выездного объекта.

- Второй осужденный колонии-поселения сбежал с выездного объекта. Проводятся мероприятия по его розыску, - рассказал собеседник корреспонденту «КП-Волгоград».

Напомним, 30 апреля обнаружили исчезновение осужденного за педофилию 25-летнего заключенного колонии-поселения №3, который проходил лечение в больнице №1 Волгограда. Назначена служебная проверка.

В УФСИН отмечают, что осужденные в колониях-поселениях находятся без охраны, но под надзором администрации.