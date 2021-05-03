Трое волгоградцев погибли на пожарах за сутки

В пожарах погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сразу три человека погибли на пожарах в Волгограде и области за последние сутки. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МЧС России, сегодня ночью и накануне полыхали квартиры в жилых домах в Тракторозаводском районе Волгограда, Калаче-на-Дону и поселке Октябрьском. Жертвами огня стали женщина и двое мужчин.

- Причины пожаров устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожар в Тракторозаводском районе Волгограда случился в начале первого ночью 3 мая На улице Кропоткина загорелась одна из квартир в 9-этажке. К моменту, когда место пожара прибыли спасатели, домашние вещи в одной из комнат полыхали уже на площади 15 квадратных метров. Спустя 20 минут после вызова пожарные справились с огнем, но спасти хозяина квартиры не удалось. На пепелище обнаружили тело погибшего 69-летнего мужчины.

Днем ранее загорелась квартира на улице Чекмарева в Калаче-на-Дону. Жертвой огня стала 80-летняя женщина. А в рабочем поселке Октябрьском выгорела квартира в деревянном доме на четырех хозяев на улице Водстроевской. Пожарные быстро ликвидировали горение, но спасти 43-летнего мужчину не удалось.

ГУ МЧС по Волгоградской области просит волгоградцев не забывать о противопожарной безопасности в майские праздники. Помните, костры под запретом везде – хоть в лесу, хоть во дворе, как и сжигание мусора на приусадебном участке. В эти дни в Волгограде и по области за ситуацией с пожарами следят с космических станций и при помощи беспилотников, ежедневно проходят рейды. Нарушителям грозят крупные штрафы. Так что, собираясь на шашлыки, не нарушайте.