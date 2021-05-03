В Волгограде скончался собкор ТАСС Игорь Каленич

Игорю Каленичу было 57 лет. Фото с его страницы в facebook

Ночью 3 мая ушел из жизни известный волгоградский журналист, собственный корреспондент ТАСС в Волгоградской области Игорь Каленич. Он умер в больнице после тяжелой и продолжительной болезни. Всего несколько дней он не дожил до очередного дня рождения - 8 мая Игорю Каленичу исполнилось бы 58 лет.

Коллеги будут помнить Игоря Каленича как настоящего профессионала своего дела, хорошего товарища и позитивного человека. В ТАСС он проработал около 15 лет и всегда был в гуще событий.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Игоря Каленича.