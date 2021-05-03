Спешившая на вызов скорая попала в ДТП в Волжском

Скорая выехала на перекресток на "красный". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Спешившая на вызов карета скорой помощи попала в ДТП вечером в воскресенье в городе Волжском Волгоградской области. В начале пятого вечера 51-летний водитель скорой ехал по улице Логинова в сторону проспекта Ленина. На карете мигали проблесковые маячки синего цвета – срочный вызов. Выехавшая на перекресток на «красный» сигнал светофора «Газель» столкнулась с отечественной легковушкой «Лада Гранта».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону, на перекрестке улиц Горького и Логинова поворачивающий налево водитель автомобиля скорой помощи выехал на запрещающий сигнал светофора. Включенные проблесковые маячки не помогли. В этом ДТП пострадала 29-летняя пассажирка скорой, женщина получила различные травмы. Ее пришлось везти в больницу на другой машине скорой помощи.