Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой на юге Волгограда

Иномарка врезалась в маршрутку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Маршрутка №15с и две иномарки столкнулись в полдень воскресным днем в Красноармейском районе Волгограда. В ДТП на проспекте Героев Сталинграда пострадали шесть человек, в том числе четыре пассажира маршрутного такси. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в микроавтобус врезалась 26-летняя девушка-водитель за рулем «Форда Мондео».

По предварительным данным, девушка на «Форде» ехала по проспекту Героев Сталинграда в сторону улицы Пролетарской. Поравнявшись с домом на улице Арсеньева, 1г она врезалась во встречную маршрутку «ГАЗ-322132». Удар был настолько сильным, что иномарку отбросило на остановившийся «Форд Фокус».

- В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены четыре пассажира маршрутного такси, а также водитель и 24-летний пассажир «Форд Мондео», - сообщили в ведомстве.

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