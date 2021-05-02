ГИБДД рассказала волгоградцам, как они смогут сдавать экзамены на права и получать госномера на майских праздниках

На праздниках сдавать на права волгоградцы смогут с 4 по 7 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начались затяжные выходные дни, связанные с празднованием Первомая и Дня Победы. Однако в Волгограде и области не все будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. У жителей есть дела, которые они не хотели бы откладывать в долгий ящик. Например, экзамены на права, получение или замена водительских удостоверений, постановка авто на учет. Поэтому в течение праздников будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД. Прием будущих или действующих водителей будет вестись с 4 по 7 мая, сообщили «КП-Волгоград» в Госавтоинспекции Волгоградской области.

- В период майских праздников регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Волгоградской области будут осуществлять прием граждан 4,5,6 и 7 мая в режиме полного рабочего дня, - уточнили в ГИБДД.

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