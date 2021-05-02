Летний зной, грозы и шквалистый ветер: какая погода будет в Волгограде и области 3 мая

В Волгограде в понедельник воздух прогреется до 27 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцы дождались теплой погоды. Она стала даже жаркой. Столбики термометров тянутся ввысь, но о зонтиках забывать не стоит. Ожидаются осадки и усиление ветра. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в Волгоградской области 3 мая ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные часы ветер будет дуть с юго-востока, а в понедельник днем – с юга. Его скорость будет достигать 12-17 метров в секунду. А при грозах возможен шквалистый ветер до 18-23 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы по области будет +10...+15º. Завтра днем солнце прогреет до +23...+28º. В Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник столбики термометров будут показывать от 13 до 15 градусов со знаком «плюс». А завтра днем будут жаркие 25-27 градусов.