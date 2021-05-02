В Волгоградской области в рейсовом автобусе среди багажа нашли макаку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области накануне, 1 мая, нашли в рейсовом автобусе обезьянку. На посту ДПС «Чапурниковский» в Светлоярском районе полицейские для плановой проверки остановили транспортное средство, которое направлялось из Москвы в Махачкалу. Во время осмотра зверька в клетке нашли в багажном отсеке автобуса, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Его владельцем оказался 21-летний житель Дагестана. Парень рассказал, что купил обезьяну в столице по интернет-объявлению для содержания в вольере у себя дома.

Однако у жителя Махачкалы не было документов, которые подтвердили бы легальность приобретения и перевозки дикого животного, а также ветеринарных сертификатов.

Предположительно обезьяна является яванской макакой. В настоящее время ее осматривают ветеринары. Полицейские проводят проверку по факту перевозки экзотического животного.