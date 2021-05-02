В Волгограде подросток пришел на футбол с отверткой, ножницами и ножом

Перед матчем на "Волгоград Арене" было выявлено два нарушения общественного порядка. Фото: СК "Ротор".

Накануне, 1 мая, на «Волгоград Арене» в матче 28-го тура РПЛ «Ротор» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 1:0. На стадион за долгожданным выигрышем сине-голубых пришли посмотреть 7132 зрителя. И не все болельщики при входе смогли спокойно дойти до трибун. Были выявлены 2 нарушителя общественного порядка. У 15-летнего парня контролеры-распределителя нашли запрещенные для проноса на стадион предметы. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, у подростка с собой были отвертка, ножницы и канцелярский нож. Неизвестно, зачем они ему понадобились на стадионе. А другой болельщик на входе на арену начал драться со стюардом.

У 55-летнего волгоградца возник конфликт с контролером-распределителем по вопросу ношения маски. Болельщик применил силу в отношении работника стадиона.

Добавим, для обеспечения охраны общественного порядка на «Волгоград Арене» работали 244 полицейских, 81 частный охранник, 187 военнослужащих Росгвардии и 700 контролеров-распорядителей.