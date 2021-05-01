Режим работы Волжской ГЭС в мае 2021: максимальный сброс продлили

На ГЭС сейчас максимальные сбросы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Волге сейчас половодье, но в пойме воды еще мало. В 2021 году максимальный сброс воды на Волжской ГЭС должен был продлиться три дня – с 28 апреля по 1 мая 2021 года. Но в итоге Росводресурсы скорректировали режимы работы Волгоградского гидроузла. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волжской ГЭС, на уровне максимального сброса гидроэлектростанция будет работать еще два дня - 3 и 4 мая 2021 года. Среднесуточный сброс воды на Волжской ГЭС при этом составит 25000±500 м³/с. Это необходимо, чтобы наполнить водой Волго-Ахтубинскую пойму.

- Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы, - сообщили в пресс-службе Волжской ГЭС.

В последующие дни мая через Волгоградский гидроузел будут сбрасывать все меньше воды. Каждый день объем воды, проходящий через Волжскую ГЭС, будет уменьшаться на 2 тысячи кубометров в секунду. Так, с 8 по 10 мая сброс воды выйдет на уровень 17000±500 м³/с. Затем сбросы вновь снизят, но могут и вновь откорректировать в большую сторону, если будет много или пойме ее будет недостаточно.