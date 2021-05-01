Бронетранспортер скатился с трала на дороге в Волгограде

Скрин видео.

На Третьей продольной магистрали в Дзержинском районе Волгограда утром 1 мая произошло ДТП с участием военной техники. На пересечении с улицей 8-й Воздушной Армии с трала упал многоцелевой плавающий бронетранспортер. Тяжелая машина снесла бордюр и разворотила обочину, буквально перепахав на ней землю. Последствия ДТП попали на видео. К счастью, в тот момент никого не оказалось поблизости и на пути падающего бронетранспортера. Обошлось без пострадавших. Как сообщило «КП-Волгоград» командование Волгоградского гарнизона, по факту ДТП с военной техникой проводится проверка.

- Командование гарнизона проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе Волгограда, - сообщили «КП-Волгоград» в гарнизоне.

Все обстоятельства произошедшего ДТП еще предстоит установить, как и причины, по которым бронетранспортер не удержался на перевозившем его трале.

Это уже не первый подобный случай в Волгограде. До этого 23 февраля после салюта военные потеряли пушку.