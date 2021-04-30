Не увидел из-за пробки: в центре Волгограда водитель сбил 9-летнюю девочку

Сотрудники ДПС проводят проверку по факту аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 30 апреля, в Центральном районе Волгограда под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Пархоменко около дома №19. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. В этот момент ее сбил 33-летний водитель за рулем «Mitsubishi Lancer». С его слов, он не заметил ребенка из-за образовавшейся пробки на улице Пархоменко.

Пострадавшую девочку увезли в больницу. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Отметим, сегодня днем в Волгограде образовались серьезные пробки. К 17.30 ситуация с заторами порталом «Яндекс.Пробки» оценивается в 9 баллов.