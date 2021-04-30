Упрдор предупреждает: на четырех участках трасс в Волгоградской области действует реверсивное движение

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

В период майских праздников интенсивность движения транспорта на трассах всегда увеличивается. В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминают, что сейчас сразу на нескольких волгоградских трассах идут масштабные ремонты. И хоть в период праздников – с 1 по 10 мая – дорожные работы будут минимизированы, на четырех участках останутся действовать ограничения в виде реверсивного движения.

В частности, в Волгоградской области реверсивное движение действует:

- на мосту через реку Пигуча на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград,

- на трех участках трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной (км 89 – км 111, км 140 – км 148, км 166 – км 176).

- Мы постарались обеспечить пропуск автомобилей в период майских каникул с наименьшими неудобствами. Поэтому светофоры на ремонтируемых участках будут работать с интервалом зеленого сигнала от 2 до 8 минут. А в часы пиковой интенсивности транспортного потока регулирование будет осуществляться в ручном режиме – согласно обстановке на дороге, - сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Дорожники просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными в местах ведения дорожных работ и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.