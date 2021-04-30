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Общество30 апреля 2021 17:11

За два месяца клещи покусали уже 62 волгоградца

Среди «покусанных» уже 34 ребенка
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Пока среди "обследованных" клещей переносчиков опасных заболеваний не обнаружено.

Пока среди "обследованных" клещей переносчиков опасных заболеваний не обнаружено.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна в этом году выдалась в Волгоградской области холодная, но, как выяснилось, на аппетиты клещей, проснувшихся после зимы, даже это не повлияло. За два месяца – март и апрель 2021 года – они уже успели покусать более полусотни волгоградцев. Если точнее, только в волгоградские больницы с укусами обратились 62 жителя региона с укусами клещей. При этом среди них больше половины (34 человека) – это дети до 14 лет. Такие данные «КП-Волгоград» предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- К счастью, случаи заболеваний КГЛ (Крымская геморрагическая лихорадка) и ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) среди населения области не зарегистрированы, - добавляют в областном управлении.

Но на исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» отправили только 19 клещей, снятых с людей. Среди исследованных «кровопийц» переносчиков опасных заболеваний не выявлено.

Впереди майские праздники и многие волгоградцы запланировали выезды на природу. В связи с чем в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют соблюдать все правила безопасности при посещении лесов. Будьте, осторожнее, клещи уже не спят.