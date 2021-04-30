С 1 мая из Волгограда в Урюпинск можно доехать на поезде

Фото: Приволжская железная дорога

Добраться из Волгограда до столицы российской провинции теперь можно не только на машине или автобусе. С 1 мая начнет ходить поезд «Волгоград-1 – Урюпино», будет он следовать и в обратном направлении. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, введение маршрута произошло в соответствии с решением комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Время в пути между Волгоградом и Урюпинском будет составлять 6 часов 46 минут.

Со станции «Волгоград-1» пригородный поезд №6805/6817/6820 будет отправляться каждый день в 17.58. Время прибытия в Урюпинск – в 0.44. Со станции «Урюпино» транспорт будет уходить ежедневно в 1.50, а приезжать в областной центр – в 8.34. в пути поезд будет делать остановки в Качалино, Арчеде, Себряково, Алексиково и на других станциях.

Маршрут поезда между Волгоградом и столицей российской провинции будет ходить в течение четырех месяцев – до 1 сентября. Стоимость билета составит 760 рублей в одну сторону. Также льготные категории граждан могут воспользоваться скидками на проезд.