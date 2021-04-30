Волгоградским супругам грозит 6 лет колонии за торговлю контрафактом

Супруги из Новоаннинска Волгоградской области – женщина 38 лет и мужчина 43 лет - устроили в своем частном доме подпольный магазин: торговали спиртными напитками и сигаретами. Торговали «из-под полы», потому что весь товар у них был контрафактный. «Бизнес» процветал ровно до того момента, пока к ним не нагрянули правоохранители. Теперь им грозит колония. Прокуратура уже утвердила им обвинительное заключение.

- Как установили следователи СО ОМВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области, супруги торговали контрафактом с декабря 2019 года по май 2020 года. При обыске у них изъяли более 1 тысячи бутылок со спиртными напитками и более 5 тысяч пакет сигарет. Причем на бутылках с суррогатом и на табачной продукции были этикетки известных в России марок. Ущерб правообладателям превысил 1 миллион рублей, - рассказывают в областной прокуратуре.

И, несмотря на то, что их задержали с «поличным», свою вину ни мужчина, ни женщина не признали. Но прокуратура посчитала доказательства достаточными для обвинения. Дело направили в суд. Грозит «бизнесменам» до 6 лет колонии.

- В рамках следствия было арестовано имущество обвиняемых (два автомобиля и денежные средства) на общую сумму более 1,1 миллиона рублей, - уточняют в ведомстве.