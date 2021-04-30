Когда волгоградцам принесут детские пособия за апрель 2021 года: график выплат

Семьи с малышами получат пособия в срок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году Владимир Путин подарил россиянам «внеплановые» майские каникулы, объявив выходными днями с 1 по 10 мая. Новость, конечно же, обрадовала тех, кто работает не по специальным графикам. Многие волгоградцы даже запланировали себе «мини-отпуск». Вот только у родителей маленьких деток остался главный вопрос: «Когда же они получат детские выплаты, если все будут отдыхать?». Но в волгоградском управлении Фонда соцстраха успокаивают: все семьи, в которых воспитываются детки в возрасте до 1,5 лет, пособия получат вовремя.

- Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет за апрель 2021 года будет осуществляться до 15 мая 2021 года (в том числе в период с 4 по 7 мая), - уточняют в региональном УФСС.

Отметим, что пенсии волгоградцам, которые получают выплаты через банк в период с 4 по 11 числа, начали выдавать деньги досрочно - уже с 29 апреля.