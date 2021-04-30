Затор в 13 километров: дороги Волгограда 30 апреля сковали 9-балльные пробки

В Волгограде "встали" ряд дорог, в том числе между областным центром и Волжским Фото: Екатерина СИМОХИНА

Час пик на дорогах Волгограда еще не наступил, а их уже сковали огромные заторы. 30 апреля к 16.00 пробки на магистралях оценивается в 9 баллов. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки». При этом самая тяжелая ситуация на трассе через Волго-Ахтубинскую пойму. Там пробка растянулась почти от Волжского до Волгограда - на 13 километров. Машины еле движутся от нового моста через Ахтубу до Госпитомника. Также пробка и в сторону города спутника – от моста через Волгу до Госпитомника. Медленно едут автомобили и по другой дороге, соединяющей два крупнейших города области. На Волжской ГЭС движение затруднено постоянно по известным причинам: из-за введенного реверса во время ремонта проезда по плотине.

Скриншот с портала "Яндекс.Пробки"

В самом Волгограде также движение медленное на многих участках. Встали машины в пробку в Красноармейском районе на мосту через Волго-Донской судоходный канал. Затор сформировался с обеих сторон проспекта Героев Сталинграда, а также с улицы Фадеева. Напомним, многострадальный мост на юге города в апреле начали ремонтировать, но затем вмешалась погода.

Лишнее время вынуждены терять автомобилисты в Советском и Кировском районах на улице 64-й Армии и Университетском проспекте. На границе Центрального и Ворошиловского районов «стоит» улица Рокоссовского, в Краснооктябрьском – улица Кубинская в сторону проспекта Ленина и Второй продольной, в Дзержинском – проезд Дорожников. Ряд улиц парализовали дорожно-транспортные происшествия.

Скриншот с портала "Яндекс.Пробки"

Портал «Яндекс.Пробки» прогнозирует, что заторы в 8-9 баллов в Волгограде продлятся сегодня до восьми часов вечера. Так что готовящимся к празднованию Первомая волгоградцам придется потратить время на простаивание в пробках.