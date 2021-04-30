Погода на 1 и 2 мая в Волгограде: гроза и летнее тепло

К сожалению, погода на первые майские выходные будет совсем не "шашлычной" - с громом и молниями. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На майские праздники многие волгоградцы планируют выезд на природу с шашлыками и всем сопутствующим. Но, к сожалению, погода в этом году подготовила свои майские «сюрпризы»: 1 и 2 мая на Волгоград и область обрушатся дожди с грозами. Такой неприятный прогноз на Первомай и Пасху дают в волгоградском Гидрометцентре.

Согласно прогнозу, 1 мая в Волгоградской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, а днем возможны грозы. Причем во время грозы, как водится, усилится ветер.

- Ветер юго-восточный с переходом на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду, и при грозах - до 18 метров в секунду, - сообщают в волгоградском ЦГМС.

Однако, дожди будут почти летними, так как воздух днем прогреется до +17...+22 градусов. В Волгограде также будет тепло +19...+21 градус.

Пасха также не порадует волгоградцев ясным солнышком. Небо будет затянуто тучами, и почти весь день 2 мая будет идти дождь. И не просто дождь, а местами ливень с громом и молниями. В общем, в воскресенье волгоградцев ждет настоящая весенняя гроза.