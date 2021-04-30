В Волгограде в преддверии 9 мая расскажут о капитуляции Германии и параде Победы

Про капитуляцию Германии выставка откроется на площади перед музеем-панорамой, а про парад Победы - в самом здании Фото: Екатерина СИМОХИНА

Менее двух недель остается до главного праздника страны – Дня Победы. В Волгограде традиционно готовится масштабная программа празднования. Для волгоградцев и гостей города откроется ряд исторических выставок. Музей-заповедник «Сталинградская битва» готовит серию экспозиций, две из которых начнут работать накануне праздника. 8 мая на площади перед музеем-панорамой развернется фотодокументальная выставка из Германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст» под названием «Капитуляция Германии. Май 1945». Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», проект приурочен к 76-й годовщине Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

Фотографии и документы из фондов Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст поведают о событиях, которые предшествовали этому важнейшему документу. Также можно будет прочитать воспоминания участников и свидетелей этого о события, а также как на него отреагировали в Советском Союзе и по всему миру. Работа выставки продлится до 22 марта 2022 года.

Еще одна экспозиция развернется уже в здании музея-панорамы «Сталинградская битва» 7 мая под названием «Маршируем в победном строю». Музейщики подготовили ее при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества. Выставка расскажет об участниках сражения на Волге, которые дошли до Берлина, а затем маршировали по брусчатке Красной площади на параде Победы. Посетители смогут увидеть документы, фотографии, личные вещи, награды, парадное обмундирование, оружие, образцы трофейных немецких штандартов из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва». Выставка продлится до 16 июня 2021 года.