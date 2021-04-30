Школьник из Волгограда, планировавший теракт, пробудет в психбольнице до июня

Фото: соцсети 15-летнего подростка.

Минимум до 11 июня 2021 года пробудет в психбольнице Калачевского района 15-летний школьник из Волгограда, планировавший взорвать школу. Такое решение приняла выездная комиссия сегодня, 30 апреля. Напомним, в июне 2020 года у мальчишки нашли самодельную взрывчатку. Завели уголовное дело сразу по четырем серьезным статьям: изготовление и хранение оружия, приготовление к преступлению, теракт.

Сначала юношу поместили в СИЗО, но затем перевели в психиатрическую лечебницу. Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания в медицинском учреждении.

- Сегодня, в рамках выездного судебного заседания, суд, изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, ходатайство следователя удовлетворил, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.