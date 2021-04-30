Губернатор Волгоградской области рассказал ветеранам, что сделал прививку от коронавируса

Фото: администрация Волгоградской области

Ситуация с коронавирусом в Волгоградской области стала стабильной, контролируемой и прогнозируемой. Об этом 30 апреля заявил глава региона Андрей Бочаров на встрече с руководителями ветеранских организаций. Губернатор отметил, что в Волгоградской области важно добиться массового иммунитета к вирусу. А сделать это можно только вакцинацией. На встрече с ветеранами Андрей Бочаров рассказал, что он уже привился от ковида.

- Я тоже вакцинировался, как и вся моя семья, мои дети. Это на самом деле так, - отметил губернатор.

Андрей Бочаров не уточнил, когда и каким препаратом он привился от коронавируса. Зато добавил, что ковид очень опасен для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. И попросил ветеранов не откладывать вакцинацию. Но прививки от коронавируса должны сделать не только люди старшего возраста, но и молодые волгоградцы.

- Вакцинацию не надо откладывать в долгий ящик. И это будет хороший пример для всех жителей Волгоградской области, - заявил глава области.