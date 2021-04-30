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Происшествия30 апреля 2021 13:11

Под Волгоградом судят мать, убившую младенца

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Чудовищная история произошла в Михайловке Волгоградской области в феврале 2018 года: 40-летняя женщина хладнокровно выбросила рожденную здоровую дочь на верную смерть. Мать долго не могли найти, но все же это удалось. Теперь ей грозит срок за детоубийство. Доказательства собирали сотрудники СУ СКР по регион. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передали в районный суд.

- На следующий день после родов женщина поместила новорожденную в полиэтиленовый пакет и отнесла на территорию гаражного массива. Девочка скончалась от переохлаждения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Матери-убийце грозит до 5 лет заключения.

Криминал