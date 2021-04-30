Один погибший и четверо пострадавших: самарец устроил страшное ДТП в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Страшная авария произошла под утро в Волгоградской области сегодня, 30 апреля. Удар был очень мощным, автомобили вряд ли подлежат восстановление. Но самое трагичное то, что не обошлось без жертв. На трассе Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Дубовском районе 37-летний житель Самарской области за рулем «Лады Гранта» ехал в сторону Камышина. В 4.07 на 575 километре автодороги водитель не справился с управлением, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Nissan X-Trail» под управлением 48-летнего жителя Москвы. От полученных травм скончался 30-летний пассажир «Лады», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Еще четыре человека с телесными повреждениями были госпитализированы. В больницу увезли обоих водителей, а также двоих пассажиров «Лады Гранта» 24-х и 25-ти лет. На месте происшествия работали инспекторы ДПС, медики и спасатели.