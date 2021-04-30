Движение возобновилось: в Волгоградской области за ночь восстановили размытый столетний мост

Промоины на мосту засыпали. Кадр с видео администрации Волгоградской области.

В Волгоградской области восстановили движение по мосту, который накануне, 29 апреля, размыла вода. Половодье частично разрушило путепровод через реку Голая у села Липовка в Ольховском районе. На место ЧП к вечеру четверга прибыли дорожники. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, 20 специалистов и 11 единиц техники за ночь устраняли образовавшиеся промоины. Разрушенный участок засыпали. И утром 30 апреля движение по мосту, который построили в далеком 1912 году, было возобновлено.

Мост у села Липовка разрушился из-за прорыва дамбы пруда Новый рано утром в четверг. Сигнал от главы Липовского сельского поселения Сергея Тарабрина поступил в 04.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Ольховского района Волгоградской области. Также оказалось затопленной дорога к селу Романовка. Прокуратура начала проверку. Однако известно, что дамба, которую прорвало из-за половодья, является бесхозной.

В региональной администрации отмечают, что мост через реку Голая ранее был включен в перечень объектов, планируемых к ремонту в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы». Разрабатывается проект обновления, а в ближайшее время проведут дополнительную оценку состояния объекта.