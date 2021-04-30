«Он пропускал через сердце боль каждого пациента»: коллеги вспоминают сгоревшего в Волгоградской области врача

Кадр с видео на сайте Михайловской ЦРБ

Смерть пульмонолога Николай Шинкаренко потрясла его коллег в Волгоградской области. 70-летний врач был старейшим сотрудником Михайловской Центральной районной больницы. На протяжении 38 лет он возглавлял пульмонологическое отделение учреждения. По словам медиков, Николай Шинкаренко был замечательным человеком, он вложил свою душу и внес неоценимый вклад в развитие здравоохранения региона.

- Пациенты запомнят Николая Яковлевича как человека, пропускающего через свое сердце боль каждого из них, спасшего не одну жизнь своим неоценимым профессиональным опытом, - написали коллеги Николая Шинкаренко в некрологе на сайте Михайловской ЦРБ.

Медики отмечают, что опытнейший врач всегда был и останется примером профессионализма, грамотности и отзывчивости. Николай Шинкаренко не покидал боевой пост даже в сложной обстановке, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.

- Продолжал бороться за жизнь каждого пациента, рискуя своей собственной жизнью. Коллектив Михайловской ЦРБ скорбит о безвременной кончине Шинкаренко Николая Яковлевича и выражает глубокие соболезнования его родными и близким, - говорится в сообщении на сайте медучреждения.

Напомним, тело 70-летнего пульмонолога нашли 29 апреля в лесополосе. По информации источника «КП-Волгоград», врач сгорел заживо. Ранее мужчина тяжело перенес коронавирус. И болезнь не прошла бесследно, отразившись на здоровье. В день своей смерти Николай Шинкаренко ушел из дома, на машине уехал в сторону лесополосы, где покончил с собой.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Николая Шинкаренко.