Две пенсионерки пострадали в авариях в Волгограде

Аварийность на волгоградских дорогах остается высокой Фото: Иван МАКЕЕВ

Ежедневно на дорогах Волгограда случаются десятки аварий. К сожалению, некоторые из них не обходятся без пострадавших. Накануне, 29 апреля, в дорожно-транспортных происшествиях в областном центре пострадали две пенсионерки. В Дзержинском районе в 13.50 на шоссе Авиаторов 72-летний водитель за рулем «ВАЗ-21053» въехал на стоящий впереди «Volkswagen Touareg». В результате ДТП госпитализировали 71-летнюю пассажирку «пятерки», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Еще одна авария случилась в Красноармейском районе. Но в ней принял участие только один автомобиль.

В дневное время на улице Удмуртский 31-летний мужчина на «Chevrolet Cruze» не справился с управлением и влетел в дерево. В салоне иномарки находилась, кроме водителя, 71-летняя пассажирка. Она получила травмы, ее увезли в больницу.