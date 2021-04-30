В ночное время в Волгограде обновляют дорожные разметки

С наступлением тепла подрядчики начали сезонное обновление дорожных разметок на волгоградских улицах. Новая маркировка появится на 300 объектах. В первую очередь, стоп и осевые линии, пешеходные переходы нанесут на главных дорогах – продольных магистралях, а также проспекте Жукова, улицах Историческая и Ангарская. Затем рабочие приступят к нанесению разметок на примыкающих улицах. Работы ведутся в основном ночью, чтобы не создавать неудобств водителям.

Отметим, что гарантия на маркировку из краски – 3 месяца, а из термопластика – 12 месяцев.

- Для нанесения дорожной маркировки в Волгограде используются два вида материалов – эмаль, обладающая световозвращающим эффектом, и термопластик. Для усиления эффекта свечения и улучшения оптических свойств в термопластик добавляют мелкие стеклянные шарики, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Поимо этого, в Волгограде в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют и построят около сорока объектов дорожной сети.