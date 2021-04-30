В Волгограде на 7-й Гвардейской отремонтировали трамвайные переезды

Из-за ремонта двух трамвайных переездов на 7-й Гвардейской в центре Волгограда автомобилистам пришлось терпеть пробки. Пока снимали старые плиты, просевшие из-за долгой эксплуатации, укладывали новое покрытие вровень с рельсами, транспорт в границах от Советской и проспекта Ленина пускали лишь по двум полосам. Но ремонт быстро завершили – сейчас проезд полностью открыт, движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

- В работах были задействованы рабочие бригады и спецтехника двух муниципальных предприятий – МУ «Метроэлектротранс» и МБУ «Северное», - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что после работ бригады приведут в порядок часть проезжей части, которая ведет к Нулевой продольной магистрали,