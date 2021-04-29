Волгоградца посадили на 9,5 лет за мефедрон

28-летнего жителя Кировского района Волгограда осудили за распространение мефедрона и каннабиса. Мужчине дали 9,5 лет колонии строгого режима. Известно, что в 2020 году наркоторговец связался с «сотрудниками» интернет-магазина, торгующими запрещенными веществами, договорился о поставке незаконного товара. Дело пошло в гору, клиентов было много, заработок рос. Воодушевленный успехами, волгоградец вновь «трудоустроился» на аналогичный сайт.

- В октябре подсудимый был задержан сотрудниками полиции, которые изъяли у него мефедрон, каннабис. Отметим, расследование уголовного дела проводилось УМВД России, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Остальные участники преступления находятся под следствием.