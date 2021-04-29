На проект новой инфекционной больницы в Камышине потратят 260 миллионов рублей

О том, что в Камышине планируют построить новый инфекционный госпиталь, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил еще в январе 2021 года. В настоящий момент под новое медучреждение уже выбрали площадку – построят его на улице Волгоградской (при въезде в город со стороны областного центра). А сегодня на сайте Госзакупок появился лот: ищут подрядчика, который разработает проект новой больницы. Надо сказать, что денег на проект не жалеют – на разработку документации выделили 260 миллионов рублей.

Отметим, что инфекционный госпиталь будет рассчитан на 60 койко-мест, при этом планируют создать его по модульному типу. К строительству намерены приступить уже в 2022 году. Причем, как следует из документации, представленной на сайте Госзакупок, сдать объект должны уже к 30-му июня 2022 года.

Кстати, кроме новой инфекционной больницы в Камышине пообещали построить еще и новую поликлинику, а также сделать капремонт в существующем медучреждении первичного звена в рамках соответствующей регпрограммы.