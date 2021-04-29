Под Волгоградом 56-летнего мужчину не взяли на работу из-за возраста

Мировой судья судебного участка №131 Волгоградской области оштрафовал руководителя сельскохозяйственного предприятия в Среднеахтубинском районе на 50 тысяч рублей за дискриминацию 56-летнего мужчину. Начальник отказался брать волгоградца на должность оператора по причине возраста. Предпенсионер обратился в прокуратуру.

- В ходе надзорной проверки заявитель вновь позвонил на предприятие, где ему повторно отказали в трудоустройстве, сославшись на возраст. Прокуратура Волжского возбудила производство по делу об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину вновь пригласили на собеседование, но он отказался от предложенной после судебных разбирательств вакансии. На работу устроился, правда, в другую фирму.