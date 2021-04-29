Замдиректора волгоградского завода отправили в колонию за миллионные махинации с оборонзаказами

Фото из архива КП.

Бывший заместитель гендиректора АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» Сергей Христофоров, которого поймали на махинациях с оборонными заказами, не смог оспорить приговор суда и отправится в колонию на 5 лет и 6 месяцев. Волгоградский областной суд рассмотрел его апелляцию и оставил вердикт без изменения.

Напомним, Сергея Христофорова уличили в сговоре с техническим директором ООО Торговый дом «Уральский металл» Лебедко, в результате которого эти аферисты похитили 117 миллионов рублей. Как установило следствие, в 2014 году предприятия заключили 2 договора: один на поставку металлопроката - 176 слябов на общую сумму 117 857 622 рублей, второй - на его последующую перекатку в 528 лонжеронов на сумму 78 689 424 рублей. Но потом сообщники решили не исполнять договор на поставку слябов. Они подделали документы о его исполнении, а второй договор расторгли и заключили новый, в который повторно включили стоимость сырья (слябов), при этом увеличили сумму контракта на 163,8 миллионов рублей.

- Таким образом, Христофоров и Лебедко преднамеренно ввели в заблуждение руководство ОАО «ЦКБ «Титан» и волгоградское предприятие оплатило контракт за фактически неисполненные работы на сумму 117 миллионов рублей. Деньги мошенники обналичили через «фирмы - однодневки» и потратили на свои нужды, - напоминают в пресс-службе волгоградских судов.

Вскрыли аферу сотрудники волгоградского УФСБ. Суд приговорил Христофорова к 5,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. С приговором не согласились ни сторона защиты, ни сторона обвинения. Но в апелляционной инстанции вердикт оставили без изменения.

- За гражданским истцом признано право на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 117 857 622 рубля 08 копеек, в порядке гражданского судопроизводства, - добавляют в суде.