К майским потеплеет: 30 апреля в Волгограде и области будет +18

Волгоградцы уже вовсю готовятся к майским праздникам, у многих они ассоциируются с природой и шашлыками. Главное, чтобы распогодилось. У синоптиков хорошие новости: уже завтра, 30 апреля, в Волгоградской области будет +18 тепла. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном ЦГМС.

В Волгограде днем будет +15...+17°, ночью +4...+6°, в области +13...+18º, а темное время суток +3...+8º. МЧС информирует, что в некоторых районах региона ожидаются заморозки -1...-2º.

- Сегодня ночью и завтра днем по Волгоградской области и Волгограде ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с, - сообщают в ЦГМС.