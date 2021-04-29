Дорожные разборки: в Волгограде маршрутчик избил битой водителя автобуса

Фото - скрин видео из соцсетей.

Конфликты между водителями общественного транспорта на дорогах Волгограда не редкость. Пассажиры не раз становились свидетелями дорожных разборок между перевозчиками, но чаще все-таки дело ограничивается нецензурной бранью. Однако, вчера, 28 апреля, перепалка между маршрутчиком и водителем автобуса закончилась дракой. Мужчины устроили разборки прямо на дороге. Опешившие от происходящего волгоградцы, успели даже снять на камеру автохамов и выложить видео в соцсетях.

Автобус и маршрутка ехали в попутном направлении по Второй Продольной магистрали и почти одновременно подъехали к остановке «Медтехника», расположенной в Краснооктябрьском районе Волгограда. Причем автобус остановился вплотную к маршрутке, что очень не понравилось водителю «бусика». Хлопнув дверью, он вышел из кабины и направился к водителю автобуса. Тот оказался не из робкого десятка и вышел навстречу оппоненту. Уже через минуту перепалка водителей переросла в драку, а еще через минуту маршрутчик достал из салона биту и стал наносить удары обидчику.

Закончилось это плачевно для обоих: водитель автобуса в травмами попал в больницу, а водитель маршрутчик – под пристальное внимание полицейских.

- По данному факту сейчас проводится проверка, - пока все, что смогли сообщить «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.