Мошенники идут на рекорд: за сутки волгоградцы перечислили телефонным преступникам 8 миллионов рублей

Доверчивые волгоградцы продолжают терять сбережения на банковских картах Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жертв телефонных мошенников становится все больше. Растут и суммы, которые оказываются в распоряжении преступников. За последние сутки волгоградцы перечислили лжеработникам банков и другим аферистам более 8 миллионов рублей. Около половины из этой суммы лишился 31-летний житель Кировского района Волгограда. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником кредитной организации. Он сообщил о незаконно оформленном кредите. Чтобы предотвратить операцию, волгоградца убедили перевести деньги на якобы безопасные счета через терминалы. В итоге мужчина лишился почти 4 миллионов рублей. Подобным способом на 450 тысяч рублей обманули 52-летнюю жительницу Тракторозаводского района.

65-летней пенсионерке из Волжского голос из телефона представился сотрудником одного из государственных ведомств. Он рассказал, что женщина может рассчитывать на возмещение материального и морального ущерба за ранее совершенную покупку некачественных медицинских препаратов. Чтобы получить компенсацию, требовалось оплатить госпошлину, налоги и услуги адвоката. Так волжанка потеряла более миллиона рублей.

Около полумиллиона рублей лишилась 70-летняя жительница Светлоярского района. Позвонивший по телефону сообщил, что работает в брокерской фирме, и пообещал хорошую прибыль за участие в торгах. Свои сбережения пенсионерка перевела на расчетный счет, который был указан на одном из интернет-сайтов.

Полиция области напоминает, что при подозрительных звонках необходимо быть бдительными и никому нельзя сообщать данные своих банковских карт, а также переводить средства на неизвестные счета.