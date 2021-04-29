В Волгограде пьяный контрактник чуть не задушил полицейского

В Волгограде на скамье подсудимых оказался контрактник. Казалось бы, человек военный и по сути законопослушный, и вдруг он напал на полицейского. Более того, чуть не задушил стража порядка. А все из-за излишне выпитого спиртного.

21-летний Валерий Герасимов служит на контракте в одной из воинских частей Камышина. 11 января он так «доотмечался» праздник, что угодил в полицию. В отделе полицейский стал оформлять на него протокол, что так возмутило нетрезвого военнослужащего, что он набросился на стража порядка, схватил его за шею и стал душить. Благо сотрудники отдела вовремя пришли на помощь коллеге и полицейский сильно не пострадал. Но на шее у него все же остались синяки и ссадины, не говоря уже о причиненных моральных страданиях. Так контрактник попал уже под статью уголовного кодекса.

- Приговором Волгоградского гарнизонного военного суда от 28 апреля 2021 года Валерий Герасимов признан виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Но реального лишения свободы ему удалост избежать. Суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.