В Урюпинске собирают добровольцев для поиска пропавшей 17-летней девушки

Фото со страницы Алины в социальной сети

В Волгоградской области продолжают искать пропавшую девушку. Родители 17-летней Алины из Урюпинска ничего не знают о дочери с 17 апреля. Она уехала кататься на машине с 24-летним другом. С тех пор ее не могут найти. Для поиска пропавшей собирают волонтеров. Сообщения об этом появились в группах города Урюпинск в социальных сетях. Группа добровольцев пройдет вдоль берега Хопра от районного центра до хутора Петровского.

Напомним, 17-летняя жительница Урюпинска пропала 17 апреля, когда уехала со своим 24-летним знакомым. Когда она не вернулась домой, родственники обратились в полицию.

По предварительной версии, молодые люди выпили, припарковали машину на берегу реки и уснули. Легковой автомобиль скатился в воду. Из него выбрался только парень. Он сначала отмалчивался о случившимся, а затем придумывал разные версии. По одной девушка угнала его автомобиль. Потом он рассказал, что "ВАЗ" вместе с ними скатился в реку, Алине выбраться не удалось. Специалисты подняли со дна Хопра отечественную легковушку. Однако тела девушки в ней не оказалось. Следователи полагают, что молодой человек не до конца говорит правду.

- Для проверки всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство», - рассказали в Следственном управлении СКР по Волгоградской области.