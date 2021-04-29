В Волгоградской области «большая вода» снесла столетний мост

Половодье в Волгоградской области только началось, а «большая вода» уже подмыла новую дамбу в Волго-Ахтубинской пойме и снесла столетний мост в Ольховском районе. ЧП произошло у села Липовка, где под потоком воды рухнул мост на реке Голая. В администрации региона говорят, что на месте происшествия уже работают специалисты: оценивают ущерб и организовывают пути объезда.

Надо сказать, что мост этот был построен еще в 1913 году и давно изжил свой срок эксплуатации. Поэтому вопрос, когда он рухнет, был лишь вопросом времени. К счастью, произошел инцидент рано утром и никто не пострадал.

- Сообщение о ЧП поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Ольховского района в 04.40 утра 29 апреля. Обнаружил разрушение глава Липовского сельского поселения Сергей Тарабин, который в последние дни паводка круглосуточно мониторил обстановку на мосту. К месту происшествия оперативно выехала межведомственная группа, в состав которой вошли специалисты профильных отделов администрации Ольховского района, а также профильных региональных комитетов, - сообщают в администрации Волгоградской области.

Специалисты ПО «ДОНДОРСТРОЙ» уже перекрыли дорогу, ведущую на мост. Выставлены посты и ограждения. Транспорт пустили в объезд - через 13-й километр Камышина или по полевым дорогам.

- После проведения оценки состояния моста и объема предстоящих работ будет принято решение о сроках его восстановления, - добавляют в администрации региона.