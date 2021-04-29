В Волгограде за 2 миллиона проведут инженерно-изыскательные работы для строительства новых дорог и эстакады

Новые проезды появятся из-за новостроек на Семи ветрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде готовятся к строительству новых дорог и пешеходной эстакады. Они появятся в Дзержинском районе. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, МБУ «Северное» заключило контракты на проведение инженерно-изыскательских работ, необходимых для разработки проектно-сметной документации на возведение объектов. В дальнейшем это позволит построить проезды по улице имени Симонова от пересечения с бульваром 30-летия Победы до проспекта имени Жукова, а также по улице Космонавтов от 51-й Гвардейской до улицы Землячки. Кроме этого, в Дзержинском районе появится пешеходная эстакада через Третью продольную рядом с улицей Космонавтов.

Согласно информации на сайте Госзакупок, на проведение инженерно-изыскательских работ перед строительством дух дорог по улицам Симонова и Космонавтов подрядчику будет выделено 1 миллион 494 тысячи рублей, а перед возведением эстакады – 733 тысячи рублей.

К строительству объектов планируют приступить одновременно с возведением жилых домов в Дзержинском районе. Этот район занимает одну из лидирующих позиций по объемам строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья, добавляют в мэрии.