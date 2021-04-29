У музея «Старая Сарепта» в Волгограде появится эко-парк с беседками и скалодромом

Вот такие качели планируют сделать в новом эко-парке. Фото администрации Волгограда.

В Красноармейском районе Волгограда у музея «Старая Сарепта» появится новый парк. Причем не обычный, а эко-парк с беседками, уличной библиотекой, качелями и зелеными аллеями. Муниципалитет уже объявил аукцион на разработку проекта благоустройства новой зоны отдыха. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе мэрии.

- Требования к проекту большие: в парке должны появиться и поливочный водопровод, и новая система освещение, и парковка. А еще подрядчик должен будет установить в парке входные арки, стенды информационной навигации, уличную библиотеку, беседки и лавочки. Предусмотрена и детская зона. Это будет игровой уголок с качелями, лабиринтом и скалодромом, - отмечают в администрации города.

Кстати, эта территория, прилегающая к музею, входит в число десяти участников рейтингового голосования по выбору общественных пространств, которое проходит до 30 мая на всероссийской онлайн платформе. Волгоградцы сами выберут территории, которые приведут в порядок в 2022 году. А муниципалитет заранее готовит проектно-сметную документацию для участников голосования, чтобы оперативно приступить к работам, как только волгоградцы определят сроки их благоустройства.

Напомним, что в 2021 году в Волгограде отремонтируют восемь общественных пространств. В этот список попала пешеходная зона по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе, площадь перед «Царицынской оперой» и бульвар по улице Титова, а еще сквер 8 марта в Центральном районе и улица Казахская в Советском районе, парк «50 лет Октября» в Кировском и новая зона отдыха в микрорайоне «Долина».