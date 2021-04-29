На майские праздники в Волгограде запустят фонтаны

Фонтан "Искусство" на Набережной уже готовят к запуску. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По традиции в мае в Волгограде открывается сезон фонтанов. В этом году их также поэтапно запустят в период майских праздников. Как сообщают «КП-Волгоград» в мэрии, специалисты уже проводят профилактические работы и готовят сооружения к запуску.

Одним из первых запустят знаменитый волгоградский фонтан «Искусство» на верхней террасе Набережной.

- С чаши уже сняли настил, которым укрывали оборудование на зимнее время. Теперь коммунальная служба приступила к расконсервации системы гидросооружения: специалисты регулируют форсунки и тестируют их работу, - рассказывают в администрации Волгограда.

Плоскостной фонтан у качелей на этой же верхней террасе уже успешно прошел тестирование и готов к запуску. Сейчас готовят к новому сезону и декоративный пруд на Набережной: специалисты уже очистили систему фильтрации, сделали основание из щебня и кварцевого песка, осталось установить форсунки и наполнить пруд водой.

- Пруд наполняют заранее, чтобы вода в нем прогрелась до температуры, комфортной для пребывания рыб. После настроят режим работы фильтров и рециркуляции воды и расставят по дну декоративные растения, - уточняют в мэрии.

Всего в Волгограде в этом году будет работать более 20-ти фонтанов. В том числе и новые, открытые в 2020-м году, - в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе и в парке 70-летия Победы Краснооктябрьского района. В этом году появятся еще четыре новых светодинамических фонтана разной конфигурации на нижней террасе набережной.