Александр Быстрыкин взял расследование дела об изнасиловании волгоградцем падчерицы на личный контроль

Жуткая история 9-летней девочки из Волгограда, которую больше года насиловал 34-летний отчим, дошла до главы СК России Александра Бастрыкина. Главный следователь страны поручил доложить ему лично о ходе расследования этого уголовного дела.

Шокирующими подробностями этой истории на днях поделилась с волгоградскими журналистами мать пострадавшей девочки. Женщина вынуждена была придать огласке эту историю, так как переживает, что ее супруг может избежать, как ей кажется, должного наказания.

- Родственники потерпевшей выступили с критикой расследования уголовного дела и опасениями в объективности принимаемых следственными органами СУ СК России по Волгоградской области решений, - говорится в сообщении СК РФ.

Как рассказала СМИ волгоградка, в 2019-м году она повторно вышла замуж. Видный мужчина из приличной семьи известных в Волгограде врачей казался ей подарком судьбы. Женщина даже родила ему сына. И только спустя почти два года замужества узнала о том, что супруг регулярно насиловал ее 9-летнюю дочь от первого брака. Девочка сама призналась матери, а потом сознался и мужчина. Сейчас он в СИЗО. Но волгоградка переживает, что мать супруга – известный в городе врач-невролог может повлиять на приговор (например, признать своего сына-насильника невминяемым). Пока опасения женщины не подтвердились. Ведется расследование.