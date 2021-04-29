В Волгограде из-за футбола назначили дополнительные электрички

Одна электричка доставит болельщиков на стадион, а другая заберет их с него Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В ближайшую субботу, 1 мая, волгоградский «Ротор» в родных стенах сыграет с грозненским «Ахматом» в матче 28-го тура РПЛ. В день игры в городе пустят две дополнительные электрички для болельщиков из южной части Волгограда. Один электропоезд привезет любителей футбола на стадион, а другая заберет с него. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, электричка №6328 «Шпалопропитка - Краснооктябрьская» отправится в путь 12.10. На остановку «Мамаев курган» она прибудет в 13.19. На конечную станцию электропоезд приедет в 13.26.

В обратном направлении с остановки «Краснооктябрьская» электричка №6329 возьмет курс в 16.14. На Мамаевом кургане она заберет пассажиров в 16.24. На конечной станции «Шпалопропитка» транспорт завершит маршрут в 17.30.

Напомним, матч между «Ротором» и «Ахматом» состоится на «Волгоград Арене» 1 мая в 14.00. Для сине-голубых это будет последняя домашняя игра в текущем сезоне РПЛ.