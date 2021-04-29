В Волгограде утром на дороге загорелся мотоцикл: водитель с ожогами в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром в четверг, 29 апреля, на оживленном перекрестке в Волгограде произошло дорожно-транспортное происшествие. В Краснооктябрьском районе в 7.29 мотоциклист ехал по 39-й Гвардейской. При повороте направо на Первую продольную магистраль в сторону Центрального района водитель двухколесного коня не справился с управлением. Как рассказали «КП-Волгоград» в Главном управлении МВД России по Волгоградской области, мотоцикл перевернулся и загорелся.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

46-летний водитель получил травмы и ожоги. На машине скорой помощи его увезли в больницу. Горящий мотоцикл потушили у обочины. Подлежит ли он восстановлению, неизвестно. А на Первой продольной, которая и так каждое утро стоит в пробках, затор в сторону центра города образовался до 39-й Гвардейской.