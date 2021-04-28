Волгоградец жестко расправился над знакомым и пенсионеркой

Тела 78-летней пенсионерки и 55-летнего мужчины, проживавшего в ее доме, нашли в конце апреля жители улицы Алексеевской в Волгограде. Множество ранений говорили о том, что их жестоко убили. Сотрудники следственного отдела по Советскому району возбудили уголовное дело. Под подозрение попал 57-летний приятель погибших. Поначалу он отрицал вину, но опытные сыщики вывели преступника на чистую воду.

- 22 апреля он распивал спиртные напитки у потерпевших. Произошла ссора, в результате которого гость начал избивать 55-летнего мужчину костылем, а затем причинил ему не менее 10 ножевых ранений. В ходе конфликта подозреваемый нанес и пенсионерке более 25-ти колото-резаных ран, - рассказали «КП-Волгоград» подробности двойного убийства в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Мужчину в СИЗО. Известно, что до этого волгоградец отсидел за убийство.