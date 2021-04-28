Почти пятая часть волгоградских курильщиков покупают контрафакт

18,5% нелегальной табачной продукции продают волгоградцам с вредной привычкой. Об этом сообщают эксперты компании Kantar TNS. При этом в России доля опасных сигарет на прилавках составляет 10,7%. Исследователи отмечают заметный рост подделки. Даже покупая продукт известного бренда, высок риск приобрести контрафакт.

- Это можно объяснить развитием подпольных нелегальных производств и упрощением каналов поставки. 36% нелегальных сигарет поступает в регион из стран ЕАЭС, - рассказали «КП-Волгоград» специалисты.

Отметим, что из-за существования нелегального рынка ежегодно бюджет страны теряет 100 миллиардов рублей.