Под Волгоградом главу кооператива поймали на махинациях с грантами

Сотрудники регионального УЭБиПК вместе со следователями ГУ МВД по Волгоградской области поймали на махинациях с бюджетными деньгами фермера из Палласовского района. Мужчина присвоил ни много, ни мало 5 миллионов рублей.

- Председатель одного из сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2016 году получил грант на развитие материально-технической базы. В областной комитет сельского хозяйства он отчитался, что потратил эту сумму на покупку оборудования и крупного рогатого скота. Но, как показала проверка, никаких коров и никакого оборудования он не покупал, а потратил все деньги на свои нужды, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

Теперь фермер проходит по уголовному делу, его обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Свою вину он уже полностью признал.